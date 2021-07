Der NZD/USD bleibt relativ ruhig, nachdem er am Dienstag im roten Bereich geschlossen hat - Der US Dollar Index hält sich am Mittwoch über 93,00 - Die wichtigsten Indizes an der Wall Street dürften in der Nähe der Schlussstände vom Dienstag eröffnen - Der NZD/USD weitete am Dienstag seine Talfahrt aus und fiel auf den tiefsten Stand des Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...