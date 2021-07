Der Pionier der Führungskräftevermittlung feiert 75 Jahre Wachstum, Belastbarkeit und exzellenten Kundenservice

NEW YORK, July 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boyden, ein führendes Beratungsunternehmen aus dem Bereich Führungskräftevermittlung und Talentsuche mit mehr als 75 Niederlassungen in über 45 Ländern, feiert sein 75-jähriges Bestehen. Im Zuge des Jubiläums baut das Unternehmen seine Kerndienstleistungen aus, erweitert seine Präsenz und bietet Kunden auf der ganzen Welt Lösungen für das Talentmanagement.



"Wir sind sehr stolz auf unser langes Bestehen und die Belastbarkeit, die unsere Partner und Kunden zeigen, während wir unser globales Unternehmen weiter ausbauen", so Trina D. Gordon, President und CEO von Boyden. "Boyden ist ein absolut zielorientiertes Unternehmen. Jeder Partner ist bestrebt, Teil der Lösung für die vielfältigen und komplexen Herausforderungen zu sein, denen unsere Kunden und Gemeinschaften gegenüberstehen. Wir entwickeln unsere Strategie stetig weiter und stellen so die nötigen Informationen, Ressourcen und Fachkenntnisse bereit, damit unsere Kunden ihre Ziele erreichen können."

Da sich die Bedürfnisse von Unternehmen und Führungskräften im Laufe der Zeit verändert haben, hat auch das Unternehmen bei seiner Strategie nachgezogen und das Führungskräfte- und Talentmanagement durch Kerndienstleistungen in den Bereichen Führungskräftevermittlung , Interimsmanagement und Leadership Consulting umgestaltet.

Als Pionier in der Führungskräftevermittlung steht für Boyden die Suche nach den richtigen Führungspersönlichkeiten für Unternehmen auf der ganzen Welt im Zentrum seines Dienstleistungsportfolios. Neben der Suche nach Führungskräften nimmt auch die Nachfrage nach Interimsmanagern in Europa und weltweit zu, da Kunden in Bezug auf den digitalen Wandel auf unterschiedliche Talentlösungen setzen. Da sich die Anforderungen an Führungskräfte im Zuge der Pandemie verändert haben, bietet Boyden mit seinem globalen Centre of Excellence für Leadership Consulting seinen Kunden auf der ganzen Welt eine Kombination aus Innovationen, wissenschaftlicher Forschung und Branchenkenntnissen.

Boyden zählt zu den angesehensten Unternehmen seiner Branche und gilt als führend im Kundenservice. Die Kunden schätzen die Kultur, die Boyden als spezialisiertes Beratungsunternehmen bietet, sowie seine Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit Partnern, die sich durch Expertise, Teamgeist, unternehmerischen Mut und internationale Ausrichtung auszeichnen.

Das Unternehmen wurde 1946 in New York von Sidney Boyden gegründet und ist seit der Eröffnung seiner ersten internationalen Niederlassung in Genf (Schweiz) im Jahr 1962 auf der ganzen Welt stetig gewachsen. In den letzten zwei Jahren kamen acht neue Niederlassungen in Belgien, Boston, Griechenland, Irland, Princeton, Russland, China und Singapur sowie Taiwan und Südkorea hinzu, von denen fünf während es Höhepunkts der Pandemie eröffnet wurden.

"Unser Führungsteam hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit bei der Rekrutierung und Einstellung neuer Partner geleistet, insbesondere während der Pandemie", so Craig Stevens, neu ernannter Vorsitzender der Boyden World Corporation. "Durch die Erweiterung unseres Dienstleistungsportfolios können wir bei Boyden unser eigenes Wachstum und unsere globalen Kapazitäten aufrechterhalten, mit denen wir Kunden dabei unterstützen, ihre Ziele auf Führungsebene zu erreichen."

Während Kunden ihre Unternehmen weiterentwickeln möchten, packt Boyden die großen Herausforderungen in den Bereichen Führung und Handel an und kuratiert Forschungsergebnisse und Gespräche auf hoher Ebene rund um die Themen Führungskräfte , Vielfalt, Fairness und Inklusion sowie Nachhaltigkeit .

Jörg Kasten, der scheidende Vorsitzende und Managing Partner in Deutschland, fügt hinzu: "Wir haben auf dem außergewöhnlichen Erbe von Sidney Boyden aufgebaut, um eines der stärksten internationalen Vermittlungs- und Beratungsunternehmen der Welt zu schaffen. Wir verfügen über eine starke Position in den Sektoren, die wir bedienen, und blicken angesichts unserer starken globalen Beziehungen und unseres Teamgeistes zuversichtlich in die Zukunft."

Über Boyden

Boyden ist ein führendes Beratungsunternehmen für Leadership und Talent Management mit mehr als 75 Niederlassungen in über 45 Ländern. Die globale Reichweite von Boden ermöglicht es dem Unternehmen, die Bedürfnisse seiner Kunden überall dort zu erfüllen, wo sie geschäftlich tätig sind. Boden bringt großartige Unternehmen mit hervorragenden Führungskräften zusammen, via Führungskräftevermittlung, Interimsmanagement und Lösungen im Bereich Leadership Consulting. Boyden zählt zu den Topunternehmen unter den Forbes' Americas Best Executive Recruiting Firms 2021. Weitere Informationen finden Sie unter www.boyden.com .

