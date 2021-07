Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Die Schwimmlegende Yuliya Efimova wurde zur Markenbotschafterin von InstaForex ernannt und sie ist einer der hellsten Sterne in der Gilde bekannter Sportler, die mit InstaForex zusammmenarbeiten. Sogar in dieser Gruppe außerordentlicher Talente glänzt die 6-fache Weltmeisterin und 10-fache Europameisterin mit ihrer unglaublichen Sammlung von 41 Medaillen in allen wichtigen Veranstaltungen."Yuliya Efimova repräsentiert unsere Werte in jeder Hinsicht", sagt Ildar Sharipov, Präsident der InstaFintech Group. "Sie hat nicht nur die Fähigkeit, die stärksten Konkurrenten aus der ganzen Welt zu übertreffen, sie hat gleichzeitig Disziplin und teilt eine 100% positive Energie mit ihren Fans. Diese Kombination aus Kampfgeist und positiver Energie ist nicht etwas, das sich sehr oft findet. Deshalb könnte es keine bessere Ergänzung für InstaForex geben. Es ist eine Ehre, mit einer der prominentesten und beliebtesten Sportlerinnen überhaupt zusammenzuarbeiten.""Ich hatte mich noch nie für Online-Trading interessiert", sagt Yuliya. "Aber die Vielfalt, die InstaForex anbietet, zusammen mit einem innovativen Ansatz, sind wirklich beeindruckend! Deshalb freue ich mich, Markenbotschafterin für InstaForex zu werden und hoffe, einen Beitrag zum Erfolg dieser Marke zu leisten."Der Vertrag umfasst die weltweiten Aktivitäten der Schwimmerin und enthält viele Aktionen, so dass Kunden von InstaForex und Fans von Efimova sich auf aufregende Zeiten gefasst machen können.Informationen zu InstaForexInstaForex ist ein Online-Broker, der Finanzdienstleistungen wie Forex, CFD, Aktien, Futures, Optionen und Kryptowährungshandel anbietet. Als Mitglied der InstaFintech Group bietet der Broker eine umfassende Palette von Handelsdienstleistungen, die genauso die Anforderungen erfahrener Trader und Investoren wie auch von Neulingen an den Finanzmärkten erfüllen können. InstaForex ist für seine Leidenschaft für Sport bekannt und arbeitet mit den talentiertesten Athleten zusammen, darunter Weltmeister Magnus Carlsen, Biathlon-Legende Ole Einar Bjørndalen sowie Borussia Dortmund und dem FC Liverpool.Informationen zu Yuliya EfimovaZählt man alle Auszeichnungen zusammen, die Yuliya Efimova in den einzelnen Disziplinen gewonnen hat, gehört sie zu den Top 10 unter allen Schwimmern in der Geschichte der WM. Sie hat insgesamt stolze 17 Medaillen gewonnen: 6 Gold, 7 Silber und 4 Bronze. Damit gehört Yuliya Efimova aktuell zu den Schwimmern mit den meisten gewonnenen Titeln der Welt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1578066/InstaForex.jpgOriginal-Content von: InstaForex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115909/4974976