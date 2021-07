Berlin - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat weitreichende Proteste der "Fridays for Future"-Bewegung angekündigt. "Wir werden in den nächsten Monaten in jeder Ecke des Landes und jeder Generation mobilisieren, Hunderte Proteste organisieren und dafür sorgen, dass im besten Falle Menschen überall anfangen, die Klimakatastrophe - und die eigene Stimme bei der Wahl - so ernst zu nehmen wie möglich", sagte Neubauer der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe).



Zugleich sagte die Mitinitiatorin der Proteste, dass die Bewegung "kein Selbstzweck" sei. "Wir machen diese Proteste ja mit dem Ziel, dass sie überflüssig werden, und die Politik selbst so handelt, wie es die Klimakrise tatsächlich erfordert." Vor der Pandemie habe die Bewegung im politischen und öffentlichen Bewusstsein viel erreicht - "und natürlich auch die Hoffnung, dass sich dieses Bewusstsein dann in der realen Politik niederschlagen und materialisieren würde". So sei es nicht gekommen, kritisierte Neubauer.

