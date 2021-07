21.07.2021 - Die alstria office REIT AG (ISIN: DE000A0LD2U1) Aktie feuert heute ein Kursfeuerwerk ab. Wieso? Auf der Homepage findet sich aktuell kein Hinweis. Die letzte Nachricht datiert vom 29.06.2021 über einen "Vermietungserfolg in Stuttgart". Im Netz finden sich Spekulationen über ein angeblich geplantes Übernahmeangebot von Brookfield. So findet sich auf Bloomberg eine entsprechende Meldung, dass "Kreise bei Brookfield darüber nachdächten". Zuletzt wurde im Rahmen einer §40 Meldung am 02.07.2021 eine Erhöhung der Anteile Brookfield Asset Managements Inc. der alstria office REIT auf 8,35 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...