DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

NORD STREAM 2 - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen begrüßt die Einigung zu Nord Stream 2 als Schritt der USA auf Deutschland zu und fordert beide Staaten zugleich auf, nun die Ukraine intensiver zu unterstützen. "Die Übereinkunft zwischen den Regierungen der USA und Deutschland zielt darauf ab, zu vermeiden, dass Nord Stream 2 zu einem Dauerstreit zwischen den USA und Deutschland führt und damit zusätzlichen Schaden anrichtet. Das ist zu begrüßen", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. "Die amerikanische Administration unter Präsident Biden ist damit einen großen Schritt auf Deutschland zugegangen." (Welt)

WIEDERAUFBAUFONDS - Die Ministerpräsidenten mehrerer Bundesländer haben sich bereit erklärt, sich an dem vom Bund geplanten Milliarden schweren Wiederaufbaufonds für die von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Regionen zu beteiligen. "Die Hochwasser haben vor allem in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern ganze Ortschaften verwüstet und viele tausend Menschen in Existenznot gebraucht. Selbstverständlich zeigt sich der Norden, zeigt sich Bremen da solidarisch und wird den Wiederaufbau in West- und Süddeutschland unterstützen", sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

HOMEOFFICE/BANKEN - Seit Monatsbeginn ist die Homeoffice-Pflicht Geschichte, doch unter Bankern dominiert nach wie vor die Arbeit am heimischen Schreibtisch. Das zeigt eine Umfrage des Handelsblatts unter 13 großen Banken in Deutschland. Bei acht Instituten, darunter BayernLB, Deka Bank, DZ Bank, HSBC, ING und KfW, liegt die "Büroquote" aktuell zwischen 10 und 20 Prozent. Bei Deutscher Bank - ausgenommen in den Filialen -, Aareal Bank und LBBW sind es zwischen 25 Prozent und einem Drittel der Beschäftigten. (Handelsblatt)

BANKGEBÜHREN - Viele Bankkunden in Deutschland können nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) auf eine Rückzahlung von Bankgebühren hoffen. Die Bundesregierung gehe davon aus, "dass ein Großteil der inländischen Institute und der Bankkundinnen und Bankkunden von dem Urteil betroffen ist", schreibt das Finanzministerium in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. (Handelsblatt)

SCHULEN - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat wegen der aggressiven Delta-Variante des Coronavirus deutlich größere Anstrengungen der Politik gefordert, um erneute Schulschließungen nach den Ferien zu verhindern. "In den Schulen passiert zu wenig, da regiert wohl das Prinzip Hoffnung in den zuständigen Ministerien", sagte die Nürnberger Ökonomin aus dem Sachverständigenrat der Bundesregierung. Sie warnte vor "Bildungsverlusten" und Volkswirtschaftsschäden. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

DIGITALISIERUNG - Die schwarz-rote Koalition hat viele ihrer selbst gesteckten Ziele der Digitalisierung nach einer Analyse des Hightech-Verbands Bitkom verfehlt und wird der nächsten Bundesregierung "drastischen Nachholbedarf" in Behörden und Schulen hinterlassen. Vor allem der Bildungssektor sei eine "digitalpolitische Großbaustelle", heißt es in einer Analyse des Verbandes, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

