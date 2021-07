kooky holt die Becher ab, reinigt sie und verteilt sie wieder an die Partnerbetriebe. Pro kooky Cup bezahlen Kundinnen und Kunden ein Depot von CHF 1.-. Dieses wird nach der Rückgabe im App Wallet gutgeschrieben.Zürich - Das Schweizer Startup kooky hat es sich zum Ziel gesetzt, mit einem digitalen Mehrweg- und Rücknahmesystem das Take-away-Geschäft für Getränke zu revolutionieren. Anstatt in einem Einwegbecher gibt es das Getränk-to-go bei teilnehmenden Partnerbetrieben in den Bahnhöfen Zürich Hauptbahnhof und Basel SBB künftig in einem wiederverwertbaren kooky Cup, der nach der Nutzung einfach bei einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...