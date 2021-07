Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Deutsche Leitindex hat gestern seinen am Dienstag begonnenen Erholungskurs fortgesetzt. Der DAX kam schon gut in den Handelstag rein und baute seine Gewinne dann immer weiter aus. Am Ende lag er bei 15.422 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 1,4 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Varta.