35 % der Frauen in Deutschland und Österreich sind entschlossen, ihr Geld nicht an den Kapitalmärkten anzulegen In Finnland und Schweden sind es lediglich 7 Prozent 3,8 Millionen Männer in Deutschland besitzen Aktien (Frauen: 1,6 Millionen) Frauen setzen stärker auf Fonds, Männer stärker auf Aktien Bei 60 % der Paare übernehmen die Männer die Verantwortung für finanzielles 35 Prozent der Frauen in Deutschland und Österreich sind entschlossen, ihr Geld nicht an den Kapitalmärkten anzulegen. In Finnland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...