DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Juli

(NEU: 11:00 PK Bundeskanzlerin Merkel)

=== *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q, Zürich 06:50 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1H, Frankfurt 06:50 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H, Vernier 07:00 DE/Adva Optical Networking SE, ausführliches Ergebnis 2Q, Martinsried *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H, Basel 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q, Seoul 08:00 DE/Vantage Towers AG, Trading Update 1Q, Düsseldorf *** 08:00 GB/Unilever plc, Ergebnis 1H, London *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 107 zuvor: 107 *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Online-HV *** 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Pk zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik, Berlin *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 1Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 1Q *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 2Q, Midland *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q, Dallas *** 13:00 DE/Daimler AG, Investorentag zur Batteriestrategie (14:15 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 15:15 Presse-Telefonkonferenz) *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q, Fort Worth *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q, Abbott Park *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 350.000 zuvor: 360.000 *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juni PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juli (Vorabschätzung) PROGNOSE: -2,5 zuvor: -3,3 *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q, Santa Clara *** 22:05 US/Twitter Inc, Ergebnis 2Q, San Francisco - AT/Telekom Austria AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Wien - IT/G20, Treffen der Umweltminister, Neapel - DE/About You Holding AG, Ergebnis 1Q, Hamburg - Märkte/Börsenfeiertag Japan ===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

July 22, 2021 01:55 ET (05:55 GMT)

