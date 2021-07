Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) - DUCKT, ein Anbieter von universeller Infrastruktur für urbane Mikromobilität, ist eine Kooperation mit dem bekannten E-Scooter- und Elektrofahrzeughersteller Segway-Ninebot eingegangen. Dank dieser Kooperation können Kunden nun Segway Shared Max Fahrzeuge mit DUCKT-Adaptern kaufen. Alle kompatiblen und einsatzbereiten DUCKT Lade- und Dockingstationen auf der ganzen Welt. Alles, was Sie tun müssen, ist Segway-Ninebot beim Kauf zu informieren.DUCKT ist ein Anbieter von Lade- und Andockstationen für E-Bikes und E-Scooter, die ein sicheres Parken, Sichern und Laden von E-Fahrzeugen ermöglichen. Dank ihrer Vielseitigkeit können die DUCKT-Stationen sowohl von Flottenbetreibern als auch von privaten Besitzern genutzt werden. Derzeit gibt es über tausend Multi-Station-Ladedocks auf der ganzen Welt."Wir wollen unsere Infrastruktur von Anfang an so universell wie möglich gestalten", erklärt Cagri Selcuklu, CEO und Mitgründer von DUCKT. "Deshalb sind wir bestrebt, den Einsatz unserer Lösungen für die Anwender so einfach wie möglich zu gestalten und für die Betreiber von Mikromobilität leicht zu implementieren, unabhängig davon, mit welcher Hardware ihre Flotte bereits ausgestattet ist."Überzeugender Infrastruktur-StandardUm eine DUCKT-Station zu nutzen, müssen Sie Ihr Fahrzeug nur mit einem einfachen Adapter ausstatten. DUCKT-Stationen kommunizieren automatisch mit dem E-Bike oder E-Scooter, identifizieren den Benutzer, sichern das Gerät und starten den Ladevorgang - alles autonom und unter einer Sekunde. Bislang war dieses Verfahren eine Nachrüstlösung für alle Flotten. Jetzt geht die Kooperation von Segway-Ninebot und DUCKT noch einen Schritt weiter. Die Segway Max-Fahrzeuge werden mit einem Adapter und der entsprechenden Software vorgerüstet sein, so dass die Kunden die DUCKT-Stationen im Wesentlichen beim Auspacken des E-Scooters nutzen können."Wir beobachten die wachsende Beliebtheit von DUCKT-Lösungen, die von Betreibern und kommunalen Einrichtungen auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Deshalb wollen wir unseren Kunden die Nutzung dieser Infrastruktur, die sich langsam zum De-facto-Standard in der Mikromobilität entwickelt, erleichtern" , kommentiert Tony Ho, VP of Global Business Development bei Segway-Ninebot.Die soeben bekannt gegebene Kooperation zwischen DUCKT und Segway-Ninebot ist ein weiterer Schritt, um den Kunden von Segway Max die Nutzung der Infrastrukturlösungen von DUCKT zu erleichtern. Die Stationen der DUCKT B-Serie, die mit Scootern und E-Bikes kompatibel sind, werden nun auch mit Segway Max-Produkten kompatibel sein, die mit DUCKT-Adaptern ausgestattet sind. Die Mikromobilitätsbranche bewegt sich von der Phase der disruptiven Skalierung hin zu einem nachhaltigen und urbanen Verkehr, der einen konstruktiveren Ansatz verfolgt. In dieser Hinsicht wird diese Partnerschaft es Segway-Ninebot ermöglichen, ihren bestehenden und zukünftigen Kunden eine Komplettlösung anzubieten, und die DUCKT-Kunden werden "null" zusätzlichen Aufwand haben, um ihre Flotte auf eine Infrastrukturlösung der Spitzenklasse zu bringen.Entwicklung von grünen TechnologienDUCKT ist eines der Technologieunternehmen, die von EIT InnoEnergy unterstützt werden, einem europäischen Fonds und Accelerator, der in Lösungen in den Bereichen Energie, Cleantech, Mobilität und allgemeiner smarter Technologien investiert."Mikromobilität ist eines der wichtigsten Interessensgebiete unseres Fonds", räumt Jakub Miler, CEO bei EIT InnoEnergy Central Europe, ein. "Diese sich dynamisch entwickelnde Form des Transports hat die Chance, zur Lösung vieler Probleme der Städte und ihrer Bewohner beizutragen, insbesondere derjenigen, die mit Luftverschmutzung, Lärm, Staus und Autos zusammenhängen. Wie unsere Forschungen zeigen, wird die Zahl der E-Bikes und E-Scooter, die auf europäischen Straßen fahren, bis 2030 30 Millionen erreichen. Die Entwicklung der richtigen Infrastruktur ist daher heute eine äußerst wichtige Aufgabe für private und öffentliche Akteure."Informationen zu DUCKTDUCKT ist ein Smart-Mobility-Startup, das Andock-, Schließ- und Ladeinfrastrukturlösungen für Mikromobilität im urbanen Umfeld entwickelt und anbietet. DUCKT wurde mit der Vision gegründet, Mikromobilitätstools zu ermöglichen, indem die Herausforderungen in den Bereichen Laden, Sicherheit und regulatorische Infrastruktur für Städte, Unternehmen und Nutzer gelöst werden. https://duckt.appÜber Segway-NinebotSegway-Ninebot ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich intelligenter Kurzstrecken-Transport- und Serviceroboter. Das Unternehmen ist international tätig und verkauft Produkte in mehr als 80 Ländern und Regionen. Mit weltbekanntem geistigen Eigentum will Segway-Ninebot die Nutzer und die gesamte Branche in die Zukunft führen.Informationen zu EIT InnoEnergyEIT InnoEnergy ist ein führender Fonds, der in Energie, Cleantech, Mobilität und weitere intelligente Technologielösungen investiert, sowohl in Europa als auch darüber hinaus. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 und mit Unterstützung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT) hat es 560 Millionen Euro in nachhaltige Energieinnovationen investiert und dabei rund 380 Start-ups finanziert und zusätzlich unterstützt. https://innoenergy.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1578615/DUCKT_Segway_Ninebot.jpgPressekontakt:Cagri Selcuklucagri@duckt.appOriginal-Content von: DUCKT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157451/4975038