Hamburg (ots) - Digitalagentur Nuuk entwickelt Neuauflage des HSV-Skill- Alles rund um den HSV inklusive HSV-Netradio, HSV-Nachrichten und Informationen zum Spieltag- Für ein echtes HSV-Feeling wurde der Alexa Skill von HSV-Netradio-Reporter Broder-Jürgen Trede vertont- Technisch optimiert für Voice und Multimodal GeräteBeim Hamburger SV bläst vor dem Saisonstart in die 2. Liga ein frischer Wind. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den digitalen Bereichen arbeitet der Verein an innovativen Lösungen.Der rundum erneuerte Alexa Skill zeigt, dass es auch auf den digitalen Kanälen vorwärts geht. Mit dem Start in die neue Spielzeit lässt sich das HSV-Netradio zu jedem Pflichtspiel des HSV per Alexa-Skill abrufen. An spielfreien Tagen hält der Skill die neuesten HSV-Nachrichten, den aktuellen Tabellenstand und eine Einschätzung zum nächsten Gegner parat. Für einen unverwechselbaren Charakter ist die Skill-Experience komplett von HSV-Netradio-Reporter Broder-Jürgen Trede vertont worden."Als Hamburger Agentur sind wir stolz den HSV Alexa Skill zu entwickeln. Für seinen Herzensverein legt man qualitativ gerne noch eine Schippe obendrauf und wir denken, das sieht und hört man auf Alexa-fähigen Geräten", sagt Nuuk-Gründer und Geschäftsführer Alexander Köhn.Der HSV zeigt sich ebenfalls begeistert über die Zusammenarbeit und das Resultat. "Wir freuen uns sehr, unseren Fans mit dem neu entwickelten HSV-Skill von Nuuk auch auf Voice-Geräten eine innovative Lösung präsentieren zu können und die Informationen und Emotionen rund um unseren HSV in die Wohnzimmer zu bringen", sagt Lars Wegener, Initiator des Netradios beim HSV und stellvertretender Leiter Kommunikation & Medien.Nuuk entwickelt seit 2016 passgenaue Lösungen für Kunden aus den Bereichen, Sport, Medien oder Internet of Things. Gründer Alexander Köhn sieht sich auch für die Zukunft breit aufgestellt: "Als Agentur fokussieren wir uns nach wie vor auf Alexa Lösungen. Insbesondere bei passender Aufbereitung von Medieninhalten sehen wir starke Nutzungszahlen."Über die Nuuk GmbHDas Team der Hamburger Digitalagentur Nuuk verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für verschiedenste Plattformen. Gegründet wurde die Nuuk GmbH im Jahr 2016 von Alexander Köhn und Nils Kassube.