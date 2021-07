NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 13,70 auf 13,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi überarbeitete laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach der Zahlenvorlage des Energiekonzerns seine Annnahmen. Diese lägen für 2024 rund 15 Prozent über den Markterwartungen. Deutlichen Schub könnte der Aktie zudem die erwogene Trennung vom Offshore-Geschäft bringen, was am Markt derzeit aber übersehen werde./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 16:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0144580Y14

