Köln (ots) - Der Lebensversicherer Canada Life greift den Opfern der Hochwasserkatastrophe mit einem Hilfspaket von einer Million Euro unter die Arme. Das Geld geht an mehrere Hilfsorganisationen, die bundesweit unterstützen, sowie an die Stadt Erftstadt und den Kreis Ahrweiler, die besonders betroffen sind. "Wie viele mussten wir hilflos, schockiert und traurig mit ansehen, wie diese Katastrophe großes Leid über die Menschen in den betroffenen Gebieten gebracht hat. Ihnen gehört unser volles Mitgefühl und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, schnelle finanzielle Hilfe bereit zu stellen." erklärt Markus Drews, Managing Director Canada Life Europe.Über Canada LifeCanada Life ist der älteste Lebensversicherer Kanadas. Das Unternehmen wurde 1847 in Hamilton, Ontario, gegründet. Seit 2003 gehört die Canada Life-Gruppe zur Finanzdienstleistungs-Holdinggesellschaft Great-West Lifeco Inc., dem größten Lebensversicherungskonzern Kanadas nach verwaltetem Vermögen. Allein im Heimatmarkt betreut dieser zusammen mit seinen Tochtergesellschaften über 13 Mio. Kunden.In Deutschland ist Canada Life seit 2000 erfolgreich: mit renditeorientierter Altersvorsorge und modernem Risikoschutz. Das Kerngeschäft bilden fondsgebundene Versicherungen, die auf langfristiges, renditeorientiertes Aktieninvestment setzen. Hier zählt Canada Life im Neugeschäft mittlerweile zu den wichtigsten Anbietern im deutschen Maklermarkt. Bei der Absicherung von schweren Krankheiten (Dread Disease-Versicherung) und Grundfähigkeiten ist das Unternehmen Marktführer. Seit 2014 ergänzen eine Berufsunfähigkeitsversicherung und ein Risikolebentarif das Produktportfolio.Pressekontakt:Canada Life Assurance Europe plcJulia ZogelSenior Referentin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitHöninger Weg 153a50969 KölnTelefon: 0221 - 36 7 56 - 415Telefax: 0221 - 36 7 56 - 515E-Mail: julia.zogel@canadalife.deOriginal-Content von: Canada Life Assurance Europe plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53267/4975065