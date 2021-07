Im Rahmen der The smarter E Industry Days hat der europäische Photovoltaik-Verband Solar Power Europe den Global Market Outlook for Solar Power 2021-2025 veröffentlicht. Dieser gibt einen Überblick über die neuesten Entwicklungen der Solarwirtschaft und der internationalen Märkte. In vielen Branchen hat die Corona-Pandemie Wachstum gebremst - nicht aber in der neuen Energiewelt. Der europäische Photovoltaik-Markt boomt. Die Gründe sind Produktinnovationen, eine hohe Nachfrage und vermehrt sinkende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...