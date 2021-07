St. John's, Kanada - 22. Juli 2021 - Altius Renewable Royalties Corp. (WKN: A2QQFT, TSX: ARR) ("ARR" oder das "Unternehmen") (www.arr.energy) freut sich bekanntzugeben, dass seine gemeinsam kontrollierte Tochtergesellschaft Great Bay Renewables, LLC ("Great Bay") eine Folgeinvestition von 20 Millionen US-Dollar in Apex Clean Energy ("Apex") durchgeführt hat. Die Investition steht im Zusammenhang mit dem großen Portfolio von Wind-, Solar- und Energiespeicherprojekten von Apex in ganz Nordamerika. Great Bay stellte Apex im März 2020 bereits eine anfängliche Lizenzfinanzierung in Höhe von 35 Millionen US-Dollar zur Verfügung, mit Optionen für weitere Finanzierungen.

Über Altius Renewable Royalties

Altius Renewable Royalties Corp. (WKN: A2QQFT, TSX: ARR) ist ein kanadisches Unternehmen für erneuerbare Energien, dessen Geschäft darin besteht, über sein Joint Venture Great Bay Renewables, LLC, Entwicklern und Betreibern erneuerbarer Energieprojekte langfristiges Investitionskapital durch Lizenzen (Auf Englisch: Royalties) bereitzustellen. Der amerikanische Apollo Fonds ("Apollo") beteiligt sich mit einer 50%-Joint-Venture-Beteiligung an Great Bay durch die Investition von 80 Millionen US-Dollar in Great Bay über etwas mehr als 2 Jahre. Die Finanzierung der oben genannten 20 Millionen US-Dollar wird von Apollo gemäß seinem Earn-In finanziert.

ARR kombiniert Branchenexpertise mit innovativen, partnerorientierten Lösungen, um das Wachstum des Sektors der erneuerbaren Energien voranzutreiben und eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung der globalen Energiewende zu spielen. Nordex (WKN: A0D655) und SMA Solar Technology (WKN: A0DJ6J) sind ebenfalls dabei, die globale Energiewende voranzutreiben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Flora Wood

Email: Flora@arr.energy

Telefon: +1.416.346.9020

Ben Lewis, CFO

Email: Ben@arr.energy

Webseite: https://www.arr.energy

Präsentation: https://www.arr.energy/investors

Englische Originalmeldung:

https://www.arr.energy/news

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund von neuen Informationen oder zukünftigen Ereignissen noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht nach geltendem Recht gefordert wird.

Die Ausgangssprache Englisch, in welcher der Originaltext veröffentlicht wurde, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version dieser Pressemeldung. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebseite.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60598Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60598&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA02156G1028Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.DE000A0D6554,DE000A0DJ6J9,CA02156G1028