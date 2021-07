Hamburg (ots) - Goodgame Studios steht im August ein besonderer Tag ins Haus: Der Strategie-Hit Goodgame Empire erreicht einen magischen Meilenstein und feiert sein zehnjähriges Jubiläum!Goodgame Empire erblickte am 14. August 2011 als Beta-Version das Licht der Browser-Welt. Das neue Produkt entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum größten Erfolg der Hamburger Spieleschmiede, welcher bis heute ungebrochen anhält. Nach nur einem Jahr waren bereits mehr als 12 Millionen Spieler in den Königreichen aktiv.Von Beginn an wurde Goodgame Empire monatlich mit neuen Inhalten versorgt und technologische Herausforderungen wie die Umstellung von Flash auf HTML5 wurden gemeistert. Bis heute haben sich über 120 Millionen Spieler aus mehr als 240 Ländern für Goodgame Empire registriert, welches in 26 Sprachen lokalisiert wird. Im Jahre 2013 erfolgte die Veröffentlichung des mobilen Ablegers Empire: Four Kingdoms, welcher erneut zu einem internationalen Hit avancierte und heute die weltweit erfolgreichste App eines deutschen Unternehmens ist."Es ist nicht einfach, zehn Jahre in wenigen Sätzen zusammenzufassen, da wir gemeinsam viel geschafft und erlebt haben. Goodgame Empire wurde zu einem nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und international erfolgreichen Produkt entwickelt, technologischer Wandel wurde gemeistert und eine Strategie umgesetzt, welche auf die Balance zwischen kontinuierlicher Weiterentwicklung und einem Dialog mit der Spielergemeinschaft setzt. Mein persönliches Wort und Dank richtet sich an unsere loyale Community sowie unsere engagierten Mitarbeiter - die bisherige Reise war nur gemeinsam realisierbar, die zukünftige Story schreiben wir ebenfalls gemeinsam fort!", sagt Oleg Rößger, CEO und Geschäftsführer von Goodgame Studios.Fun Facts: Spieler in Goodgame Empire haben bis zum heutigen Datum in über vier Milliarden Spielsitzungen mehr als 190 Milliarden Stunden in den fiktiven Königreichen verbracht. Dabei kam es zu mehr als sechs Milliarden simulierten Kämpfen, denen 1,2 Billionen virtuelle Truppen zum Opfer fielen und über 175 Millionen Burgen gebrandschatzt wurden.Verena Schnaus, CFO und Geschäftsführerin bei Goodgame Studios, fügt hinzu: "Zehn Jahre Goodgame Empire untermauern unsere Geschäftsidee von nachhaltiger Free-to-Play-Qualität "Made in Germany" mit internationalem Erfolg. Wir sind sehr stolz auf die bisher erreichten Ziele und haben es geschafft, EMPIRE mit fokussierter Umsetzung der Produktstrategie als weltweit bekannte Marke zu etablieren. Wir blicken mit Spannung und Freude in die Zukunft mit weiteren erfolgreichen Projekten, welche die Handschrift von Goodgame Studios tragen werden."ÜBER GOODGAME STUDIOSGoodgame Studios ist einer der führenden Entwickler und Anbieter von Spielesoftware, der sich auf das Free-to-play-Segment spezialisiert hat. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mobile- und Browsergames. Das Unternehmen bietet seine Spiele in 26 Sprachen an und hat weltweit über 500 Millionen registrierte Nutzer. Empire: Four Kingdoms - die weltweit erfolgreichste App eines deutschen Unternehmens - gehört zum Produktportfolio von Goodgame Studios. Der Spieleentwickler wurde 2009 in Hamburg gegründet. Neben dem Hauptsitz in Deutschland hat das Unternehmen eine Niederlassung in Tokio. Seit Januar 2018 ist Goodgame Studios Teil der Stillfront Group, ein führendes Unternehmen für Spielestudios im Bereich Free-to-play. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.goodgamestudios.com.Pressekontakt:Patrick Abrar, CBOSebastian Grun, Director PRpr@goodgamestudios.comOriginal-Content von: Goodgame Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106446/4975092