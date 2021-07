DJ MÄRKTE ASIEN/Fester im Gefolge der Wall Street - Evergrande erholt

HONGKONG/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit deutlichen Aufschlägen haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Sie folgten der Wall Street nach oben, die ihren Erholungskurs am Mittwoch fortgesetzt hatte. An den US-Börsen hat sich nach Aussage von Beobachtern die Meinung durchgesetzt, dass trotz wieder steigender Infektionszahlen die Corona-Pandemie die Erholung der Wirtschaft nicht wirklich beeinträchtigen werde.

Tagessieger war die Börse in Hongkong, wo der Hang-Seng-Index nach drei Tagen mit Verlusten im späten Handel 1,7 Prozent im Plus lag. In Schanghai rückte der Composite-Index um 0,3 Prozent vor; er hatte allerdings am Mittwoch schon deutlicher zugelegt. In Japan ruht derweil der Börsenhandel feiertagsbedingt am Donnerstag und Freitag.

Evergrande machen nach Kursrutsch Boden gut

Unter den Einzelwerten erholten sich die Aktien des Immobilienentwicklers Evergrande in Hongkong um rund 8 Prozent von dem Einbruch der vergangenen beiden Tage um insgesamt 25 Prozent. Ausgelöst hatte die Talfahrt die Entscheidung eines Gerichts, auf Antrag eines Gläubigers Aktiva im Wert von rund 20 Millionen Dollar einzufrieren. Nicht gut kam auch an, dass die hochverschuldete Evergrande eine Sonderdividende ankündigte. Nun hat sich der Immobilienkonzern nach eigenen Angaben mit dem Gläubiger geeinigt.

In Sydney brachen die Aktien des für sein Konzept "Jetzt kaufen - später bezahlen" bekannten Fintech-Unternehmens Zip in Reaktion auf die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal um 7,8 Prozent ein. Die Aktie des Wettbewerbers Afterpay sank um 0,3 Prozent.

Ansonsten waren in der Region Aktien der Ölbranche gesucht, nachdem die Ölpreise am Mittwoch eine fulminante Erholung verzeichnet hatten. In Seoul verbesserten sich S-Oil um 1,8 Prozent. CNOOC gewannen in Hongkong 2,2 Prozent. Die australischen Branchenvertreter Oil Search, Santos und Woodside Petroleum stiegen zwischen 1,0 und 3,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.386,40 +1,06% +12,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:00 Kospi (Seoul) 3.250,21 +1,07% +13,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.574,73 +0,34% +2,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.683,16 +1,68% 0% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.572,33 +0,65% +19,3% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.162,13 +1,38% +9,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.523,90 +0,49% -6,8% 11:00 BSE (Mumbai) 52.827,45 +1,20% +10,4% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1801 +0,0% 1,1796 1,1763 -3,4% EUR/JPY 130,05 -0,0% 130,09 129,26 +3,1% EUR/GBP 0,8581 -0,2% 0,8601 0,8645 -3,9% GBP/USD 1,3752 +0,3% 1,3716 1,3606 +0,6% USD/JPY 110,20 -0,1% 110,29 109,94 +6,7% USD/KRW 1149,24 -0,0% 1149,48 1155,30 +5,9% USD/CNY 6,4643 -0,1% 6,4680 6,4748 -1,0% USD/CNH 6,4658 +0,0% 6,4637 6,4777 -0,6% USD/HKD 7,7727 -0,0% 7,7732 7,7747 +0,3% AUD/USD 0,7375 +0,2% 0,7359 0,7299 -4,3% NZD/USD 0,6966 -0,0% 0,6968 0,6904 -3,0% Bitcoin BTC/USD 32.197,76 +1,2% 31.831,26 30.859,76 +10,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,19 70,30 -0,2% -0,11 +45,7% Brent/ICE 72,06 72,23 -0,2% -0,17 +41,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.802,38 1.803,55 -0,1% -1,17 -5,0% Silber (Spot) 25,25 25,28 -0,1% -0,03 -4,3% Platin (Spot) 1.085,35 1.083,43 +0,2% +1,93 +1,4% Kupfer-Future 4,31 4,28 +0,8% +0,04 +22,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2021 03:24 ET (07:24 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.