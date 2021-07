Öl der Sorte WTI konnte am Vortag nach dem heftigen Kursrutsch vom Montag eine starke Gegenbewegung durchführen und mit einer langen weißen Tageskerze aus dem Handel gehen. Dabei wurde nun der Bereich um den 10er-EMA erreicht, der oft als Korrekturzone einer Aufwärtskorrektur in einem übergeordneten Abwärtstrend dient. Es bietet sich eine Short-Chance! Am Vortag hieß es im Insight: "Der Abwärtstrend ist bei WTI klar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...