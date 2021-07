Volvo nimmt die Geschicke in China in die eigenen Hände und trifft mit der Muttergesellschaft Geely Holding eine Vereinbarung, mit der die Fertigungsstätten und Vertriebsaktivitäten im Reich der Mitte vollständig auf den OEM übergehen. Volvo will die bislang von der Geely Holding gehaltenen Anteile an dem chinesischen Joint Ventures beider Unternehmen komplett übernehmen. Durch die mit der Muttergesellschaft Geely getroffene Vereinbarung gehen die entsprechenden Fertigungsstätten und Vertriebsaktivitäten ...

