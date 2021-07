Die Kaffeepreise erlebten in den letzten drei Tagen eine massive Rallye und erreichten den höchsten Stand seit November 2014! Der gigantische Preisanstieg lässt sich mit einem unerwarteten Eintreffen von Frost in Brasilien erklären. Die schlechten Wetterbedingungen drohen einen großen Teil der Ernte dieser Saison zu vernichten. Lokale Bauern sagen, dass ein solcher Frost seit 1994 nicht mehr gesehen wurde. Dabei ist zu beachten, dass Kaffee oft in einem bergigen Gelände angepflanzt wird, wo die ...

