FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 3900 (3510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 930 (1000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4100 (4000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FUTURE PLC PRICE TARGET TO 4180 (3140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 550 (355) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 600 (410) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES ROYAL MAIL TO 'OUTPERFORM' ('MARKET-PERFORM') - BOFA RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - BOFA RAISES REDROW TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - CITIGROUP RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1639 (1610) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS ASOS PRICE TARGET TO 6050 (7250) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 330 (335) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2250 (2550) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1350 (1300) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ANTOFAGASTA TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 1350 (1300) PENCE - GOLDMAN RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 362 (361) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 605 (600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 50 (49) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 320 (315) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 9500 (9400) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BP PRICE TARGET TO 315 (360) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SHELL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1540 (1800) PENCE - JPMORGAN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 825 (801) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES MORGAN SINDALL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2600 (2350) PENCE - LIBERUM RAISES VOLUTION GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 520 (377) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES RELX PRICE TARGET TO 2280 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2850 (2700) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1810 (1855) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 580 (560) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3900 (3400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 810 (720) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 20 (10) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1175 (995) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 600 (575) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

