Um 11:05 liegt der ATX TR mit +1.40 Prozent im Plus bei 6915 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.52% auf 83.55 Euro, dahinter Wienerberger mit +2.41% auf 33.96 Euro und DO&CO mit +2.24% auf 68.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15541 (+0.77%, Ultimo 2020: 13719). 1. 16.04.21 Verbund 568,297,224 2. 19.03.21 OMV 550,320,417 3. 27.05.21 Erste Group 188,808,478 4. 18.06.21 Erste Group 181,740,907 5. 21.07.21 CA Immo 135,892,615 Gestern gab es das höchste Handelsvolumen in der Börsegeschichte der CA Immo und dieses Papier ist ja schon seit dem alten Jahrtausend an der Börse: 135 Mio. Euro, der fünfthöchste Tagesumsatz eines ATX TR-Unternehmens 2021. Vermutung: ...

