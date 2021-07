Der Technologiekonzern hat im zweiten Quartal die kühnsten Erwartungen übertroffen und in der Folge die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht.Zürich - Der Technologiekonzern ABB wächst rasant. Das forsche Wachstumstempo ist zwar angesichts der Corona-geplagten Vorjahresbasis etwas zu relativieren. Das Unternehmen hat aber im zweiten Quartal auch die kühnsten Erwartungen übertroffen und in der Folge die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht. So zeigt sich ABB für das Gesamtjahr 2021 noch etwas zuversichtlicher als im April.

Den vollständigen Artikel lesen ...