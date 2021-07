Berlin (ots) - Das Start-up Skill Yoga (https://skill-yoga.com/) hat einen digitalen Coach für funktionales Yoga entwickelt. Ermöglicht wird das personalisierte Training, das sich besonders an Männer richtet, durch die Technologie LTech von Lindera (https://www.lindera.de/). Das Software Development Kit (SDK) des Berliner Healthtech-Unternehmens nutzt künstliche Intelligenz, um über smartes Motion Tracking Echtzeit-Feedback in 3D zu ermöglichen - und das bequem per Handy.Beweglichkeit, Kraft, Regeneration und eine verbesserte Achtsamkeit - darum geht es bei Skill Yoga. Das Start-up verfolgt mit seinem digitalen Yoga-Coach einen dezidiert funktionalen Ansatz. Mit zu 80 Prozent männlichen Nutzenden ist Skill Yoga ein absolutes Novum unter Deutschlands Yoga-Apps. Seinen Nutzer*innen liefert der digitale Coach maßgeschneiderte Trainingspläne, die zu den persönlichen Zielen und Voraussetzungen passen. Die zugehörige Technologie stammt vom Berliner Healthtech-Unternehmen Lindera.LTech (https://www.lindera.de/produkte/sdk/) ist der Name eines innovativen Software Development Kits, das künstliche Intelligenz (https://www.lindera.de/technologie/unsere-ki/) nutzt und den Entwickler*innen von Fitness- und Gesundheits-Apps dadurch ein hochpräzises Motion Tracking-Verfahren bietet. LTech ermöglicht personalisiertes Training mit Echtzeit-Feedback in 3D ohne zusätzliche Hardware oder Tiefensensorik. Nutzer*innen erhalten Korrekturvorschläge zu ihrer Ausführung bestimmter Übungen direkt auf ihr Smartphone. Anwender*innen fühlen sich dadurch motiviert und haben dank messbarer Ergebnisse ihren Trainingsfortschritt jederzeit griffbereit. Das macht LTech auch aus technologischer Sicht zum Novum im hart umkämpften Markt der Fitness Apps.Leicht integrierbare KI-Lösung für den Fitness- und GesundheitsbereichVon diesen Möglichkeiten profitiert auch Skill Yoga. Die App bietet ein so genanntes Athlete Assessment, das sich die Messfunktionen von LTech zunutze macht. Anfänger*innen, die noch dabei sind, Posen zu lernen und die eigene Haltung zu verbessern, erhalten Unterstützung durch einen digitalen Movement Coach.Gerjet Efken, einer der drei Gründer von Skill Yoga und Chief Product Yogi des Berliner Start-ups, unterstreicht die Leistungsfähigkeit von LTech: "Die Technologie von Lindera ist unglaublich präzise, flexibel und bietet uns die Möglichkeit, die Stärken und Schwächen unserer Nutzer*Innen klar aufzuzeigen und den individuellen Trainingsplan darauf basierend anzupassen", sagt Efken, selbst zertifizierter Yoga- und Meditationslehrer sowie CrossFit-Trainer.Ein Vorteil von LTech ist auch die leichte Integrierbarkeit in bestehende Anwendungen. Der Code für die Bewegungsanalyse via Smartphone-Kamera überzeugt im Ergebnis durch eine hohe Präzision und 3D-Analysen, so dass sich Nutzer*innen nicht vor der Kamera ausrichten müssen. "Sie werden aus jedem Winkel gefunden und optimal erfasst", beschreibt Diana Heinrichs, CEO und Gründerin von Lindera, die Technologie. "App-Entwickler*innen, die LTech einsetzen, freuen sich zudem über die kinderleichte Handhabung zur Implementierung neuer Trainingsübungen mit dem Lindera Selfsevice System und den vorstrukturierten Feedbacks, welche die Umsetzung in der App erheblich beschleunigen."Weitere Informationen zu digitaler Perfektion für funktionales Yoga finden Sie hier (https://www.lindera.de/standard/digitale-perfektion-fuer-funktionales-yoga-powered-by-ltech/) auf unserer Homepage.Über LinderaLindera ist spezialisiert auf KI-basierte 3D-Bewegungsanalysen für digitale Gesundheits-, Pflege und Fitnessanwendungen. Das Data Science-Unternehmen mit Sitz in Berlin-Kreuzberg wurde Anfang 2017 gegründet. In der Kombination von medizinischem Wissen und intelligenter KI-Technologie ist es dem interdisziplinären Lindera Team gelungen, präzise Gangparameter über die einfach, monokulare Kamera, wie sie in jedem Smartphone oder Tablet zu finden ist, zu generieren - und diese auf höchstem Niveau wissenschaftlich zu validieren. Als Medizinprodukthersteller kooperiert Lindera mit führenden Unternehmen und Universitäten weltweit, um Menschen im Alter, beim Sport und im Therapieverlauf mit präzisen Assessments sicher an die Grenzen ihrer Beweglichkeit zu bringen. Lindera wird u.a. vom renommierten Frühphaseninvestor Rheingau Founders unterstützt.Pressekontakt:Ansprechpartnerin Lindera GmbHKottbusser Damm 7910967 BerlinDiana Heinrichsdiana@lindera.deTel.: +49 30 12085471Original-Content von: Lindera GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156286/4975437