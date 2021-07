Das Brennstoffzellengerät Bluegen von Solidpower ist nun bei über 100 Fachgroßhändlern der GC Gruppe an mehr als 850 Standorten erhältlich. Der Hersteller von Brennstoffzellen Solidpower hat mit dem SHK-Großhändler GC-Gruppe eine Kooperation vereinbart. Der SHK-Großhändler nimmt demnach das Mikro-KWK-Brennstoffzellengerät Bluegen in sein Produktportfolio auf. Dieses ist nun bei über 100 Fachgroßhändlern an mehr als 850 Standorten erhältlich. "Wir sehen uns hier ganz klar in der Verantwortung unseren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...