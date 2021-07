++ Europäische Märkte handeln höher ++ DE30 macht mehr als die Hälfte des jüngsten Rückgangs wett ++ EZB-Entscheidung um 13:45 Uhr ++ Die europäischen Aktienmärkte setzen am Donnerstag ihre Erholung fort und profitieren von der positiven Stimmung, die gestern an der Wall Street und heute in Asien zu beobachten war. Der deutsche Leitindex (DE30) ist mit einem Plus von 0,8% einer der stärksten Indizes in Europa. Der britische FTSE 100 (UK100) und der polnische WIG20 (W20) können als Nachzügler gesehen werden, da sie "nur" 0,2 bis 0,3% zulegen. Die EZB-Entscheidung um 13:45 Uhr ist das Schlüsselereignis des Tages und wird genau beobachtet werden, nachdem die Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...