Amazon-Gründer Jeff Bezos hat am Dienstag seinen Traum verwirklicht und ist mit Hilfe des Tochterunternehmens Blue Origin ins All geflogen. Dieser Meilenstein ließ die Amazon-Aktie jedoch kalt. Dagegen könnten jetzt aber neue charttechnische Impulse für neue Spannung sorgen.Am 6. Juli gelang ihr der langersehnte Ausbruch. Seit September schwankte der Wert in einer Seitwärtsrange zwischen dem bisherigen Rekordhoch bei 3.551,69 Dollar und dem Zwischentief bei 2.871,00 Dollar. Mit dem Bruch der oberen ...

