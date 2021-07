DGAP-News: onoff Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Personalie

Halbjahresergebnis - onoff AG schafft Trendwende



22.07.2021 / 12:20

Die vorläufigen Halbjahreszahlen sehen die onoff AG wieder deutlich zurück in der Spur. Nachdem im Jahresabschluss 2020 ein Bilanzverlust in Höhe von 690 TEUR ausgewiesen werden musste, wird das Halbjahresergebnis einen Konzernjahresüberschuss in Höhe von 310 TEUR betragen. Diese deutliche Steigerung, welche die personell neu aufgestellte operative Führungsmannschaft verantwortet, bietet der onoff AG nunmehr die Freiheit, sich weiteren Zukunftsthemen zu stellen. So wird ein großer Schritt in Richtung des Digitalen Engineerings erfolgen. Unter Einbindung eines neuen Teams, welches seit Jahren bereits erfolgreich für einen anderen Konzern Themen wie die Erstellung digitaler Zwillinge umgesetzt hat, wird eine neue Niederlassung in Erlangen in Kürze eröffnet. "Es macht einfach Spaß, die zahlreichen Ideen und Verbesserungen im operativen Bereich zu erleben, welche uns nicht nur kurzfristig weiterhelfen, sondern langfristig den Erfolg sichern", so der Alleinvorstand Dr. Uwe Ganzer. "Dementsprechend werden wir schon im Herbst unsere neue Strategie 2030+ vorstellen, damit für jedermann offensichtlich ist, wo wir uns in den nächsten Jahren strategisch hin entwickeln werden." onoff Aktiengesellschaft Über die onoff AG:

Als systemunabhängiger Partner für Automatisierung und IT entwickelt die onoff AG passgenaue, zukunftsorientierte Lösungen für die Prozessautomatisierung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Die Branchenschwerpunkte liegen im Bereich Pharma, Food, Chemie, Wasser/Abwasser, Erdgas sowie Handel. Über 180 Mitarbeiter sind im In- und Ausland an acht verschiedenen Standorten aktiv, um ortsnah Kundenprojekte rund um das Thema Industrie 4.0 erfolgreich umzusetzen. Die nationale und internationale Erfahrung und das über 30-jährige Know-how spiegeln sich im Leistungsspektrum der Kernbereiche: onoff engineering gmbh, onoff it-solutions gmbh und onoff automation services gmbh.





Kontakt Investor Relations::

Klaus-Karl Becker

klaus-karl.bbecker@onoff-group.de

Tel. 05031-9686-159



