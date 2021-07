Strasbourg (ots) -Bei den Salzburger Festspielen 2021 finden sich in den kommenden Wochen und noch bis zum 31. August die großen Namen der Klassikwelt im Rahmen eines facettenreichen Programms in den Bereichen Oper, Schauspiel und Konzert in der Mozartstadt zusammen. Nachdem das 100-jährige Bestehen der Festspiele letztes Jahr pandemiebedingt nur eingeschränkt stattfinden konnte, wird das Jubiläum auch dieses Jahr noch gefeiert. Der Kultursender ARTE begleitet die diesjährige Ausgabe ab dem 6. August erneut mit zahlreichen Übertragungen - größtenteils online auf ARTE Concert, aber auch im TV - und lädt Klassikinteressierte und Neugierige dazu ein, die Höhepunkte des Festivals von zu Hause aus zu erleben.An vier Wochenenden zeigt ARTE Concert immer freitags bis sonntags ab 19.30 Uhr ein Highlight aus der Mozartstadt. Bereits im vergangenen Jahr stieß ARTEs Streaming-Angebot der Jubiläumsausgabe der Festspiele auf große Resonanz und wurde von über eine Million NutzerInnen auf ARTE Concert verfolgt."Don Giovanni" in einer Inszenierung von Romeo Castellucci mit Dirigent Teodor CurrentzisAm Samstag, den 7. August, um 22.05 Uhr hat ARTE im TV und auf ARTE Concert (arte.tv/salzburg) mit der Live-Übertragung (leicht zeitversetzt) von Romeo Castelluccis Inszenierung von Mozarts "Don Giovanni" einen der Festspielhöhepunkte im Programm. 1787 in Prag uraufgeführt, erzählt die Oper vom zeitlosen Thema eines Mannes, der zwischen Vitalität und Zerstörung pendelt, immer auf der Suche nach neuen Frauen, die ihm Lust bereiten. In seinem Eroberungsrausch kann ihn nichts bremsen: keine Moral, kein Gesetz. Mit dem charismatischen Dirigenten Teodor Currentzis am Pult des musicAeterna Orchestra verspricht diese bildstarke Produktion ein Highlight für OpernliebhaberInnen zu werden. Die Übertragung der Oper wird auf ARTE Concert in drei Sprachen (Deutsch, Französisch, Englisch) untertitelt und ist europaweit zugänglich.Anna Netrebko als Tosca, Riccardo Muti, Intolleranza 1960: Weitere Highlights im AugustNach diesem festlichen Auftaktwochenende können die ZuschauerInnen auch an den drei verbleibenden Augustwochenenden zahlreiche weitere Höhepunkte der diesjährigen Festspiele verfolgen. Am Sonntag, den 15. August um 19.30 Uhr überträgt ARTE Concert das Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Riccardo Muti aus dem Großen Festspielhaus. Seit 50 Jahren steht Riccardo Muti nahezu alljährlich bei den Salzburger Festspielen am Pult. In der atemberaubenden Kulisse der Salzburger Felsenreitschule dirigiert er Beethovens sakrales Meisterwerk "Missa Solemnis". Es wird Riccardo Mutis Debüt mit diesem bedeutenden Werk sein.Am Samstag, den 21. August, um 19.30 Uhr zeigt ARTE Concert Luigi Nonos Choroper "Intolleranza 1960", inszeniert von Jan Lauwers unter der musikalischen Leitung von Ingo Metzmacher. Der amerikanische Tenor Sean Panikkar verkörpert dabei den Emigranten.Ein unvergesslicher Moment verspricht zudem die Live-Übertragung von "Tosca" am Freitag, den 27. August um 20.15 Uhr auf ARTE Concert (Uhrzeit tbc) mit Sopranistin Anna Netrebko in der Titelpartie. Floria Tosca ist die vielleicht wahrhaftigste in Puccinis reichhaltigem Arsenal an faszinierenden Frauenfiguren, und nur wenige vermögen sie so wahrhaftig auf die Bühne zu bringen wie Weltstar Anna Netrebko. "Tosca", uraufgeführt 1900 in Rom, gilt als das Werk, in dem Puccini dem "Verismo" am nächsten kommt. Die Regie übernimmt Michael Sturminger, die musikalische Leitung Marco Armiliato. ARTE strahlt die Aufzeichnung anschließend am Donnerstag, den 16. September, um 20.15 Uhr im TV aus.Die Aufführungen sind europaweit zugänglich und werden auch nach der Ausstrahlung mindestens 30 Tage online in der Mediathek zur Verfügung stehen. Neben den Übertragungen von den diesjährigen Festspielen öffnet ARTE die Archive und zeigt einige Höhepunkte aus dem Jahr 2020 und früheren Jahren. Die Produktion der Übertragungen erfolgt durch die Unitel, dem exklusiven Medienpartner der Salzburger Festspiele.Alle Übertragungen und Ausstrahlungen im Rahmen der Salzburger Festspiele 2021 auf ARTE im Überblick:Freitag, 6. August, 19.30 UhrDie Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Christian ThielemannMezzosopran: Elina GarancaMit Werken von Gustav Mahler und Anton BrucknerProduktion: ZDF/ARTE, ORF, UnitelAusstrahlung: online auf ARTE ConcertSamstag, 7. August, 22.05 UhrDon GiovanniMusikalische Leitung: Teodor Currentzis; Regie: Romeo Castellucci; Orchester: musicAeterna; Mit: Davide Luciano, Mika Kares, Nadezhda Pavlova, Michael Spyres u.a.Moderation: Annette GerlachAlle Informationen zur Oper und zur Übertragung auf dem ARTE-Presseportal (https://www.arte.tv/sites/presse/programm/2021-08-07/104634-001-A/)Produktion: ARTE, ORF, NHK, UnitelAusstrahlung: live (zeitversetzt) im TV und online auf ARTE ConcertSonntag, 8. August, 17.55 UhrSternstunden der Musik: Anna Netrebko und Rolando Villazón singen "La Traviata"Weitere Informationen: https://www.arte.tv/sites/presse/programm/2021-08-08/098213-000-A/Ausstrahlung: im TV und online auf ARTE ConcertSonntag, 8. August, 19.30 UhrDie Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Andris NelsonsVioleta Urmana (Alt), Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor, Chor des Bayerischen RundfunksProgramm: Gustav Mahler Symphonie Nr. 3 d-MollProduktion: BR/ARTE, ORF, UnitelAusstrahlung: online auf ARTE ConcertFreitag, 13. August, 19.30 UhrWest-Eastern Divan Orchestra 1 unter der Leitung von Daniel BarenboimInterpreten: Michael Barenboim, Kian SoltaniMit Werken von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, César FranckProduktion: ZDF/ARTE, UnitelAusstrahlung: online auf ARTE ConcertSamstag, 14. August, 19.30 UhrSalzburger Festspiele 2020: ElektraMusikalische Leitung: Franz Welser-Möst; Regie: Krzysztof Warlikowski; Orchester: Wiener Philharmoniker; Mit: Tanja Ariane Baumgartner, Asmik Grigorian, Ausrine Stundyte, Michael Laurenz u.a.Weitere Informationen: https://www.arte.tv/sites/presse/programm/2021-08-16/098758-000-A/Produktion: ZDF/ARTE, ORF, UnitelAusstrahlung: online auf ARTE Concert (arte.tv/salzburg) und am 15. August, um 00:45 Uhr im TVSonntag, 15. August, um 17.20 UhrSalzburger Festspiele 2020: Arienabend mit Anna Netrebko und Yusif EyvazovWeitere Informationen: https://www.arte.tv/sites/presse/programm/2021-08-15/098809-000-A/Produktion: WDR/ARTE, UnitelAusstrahlung: im TV und online auf ARTE Concert (arte.tv/salzburg)Sonntag, 15. August, 19.30 UhrWiener Philharmoniker unter der Leitung von Riccardo MutiInterpreten: Rosa Feola, Alisa Kolosova, Dmitry Korchak, Ildar Abdrazakov, Wiener StaatsopernchorProgramm: Ludwig van Beethoven - Messe für vier Solostimmen, Chor und Orchester D-Dur op. 123 - "Missa solemnis"Produktion: ZDF/ARTE, UnitelAusstrahlung: online auf ARTE Concert (im TV am 29. August, um 17.00 Uhr)Freitag, 20. August, 19.30 UhrSalzburger Festspiele 2020: Cosí fan tutteMusikalische Leitung: Joana Mallwitz; Regie: Christof Loy; Mit: Elsa Dreisig, Marianne Crebassa, André Schuen, Bogdan Volkov, Lea Desandre, Johannes Martin KränzleProduktion: ZDF/ARTE, ORF, UnitelAusstrahlung: online auf ARTE Concert (arte.tv/salzburg)Samstag, 21. August, 19.30 UhrIntolleranza 1960Musikalische Leitung: Ingo Metzmacher; Regie, Choreographie, Bühne und Video: Jan Lauwers; Mit Tänzern und Tänzerinnen von BODHI PROJECT und der Salzburg Experimental Academy of DanceWiener Staatsopernchor, Wiener PhilharmonikerProduktion: WDR/ARTE, UnitelAusstrahlung: online auf ARTE Concert (arte.tv/salzburg)Sonntag, 22. August, 19.30 UhrDie Camerata Salzburg unter der Leitung von John Eliot GardinerInterpreten: Mavie Hörbiger, Regina Fritsch, Roland Koch, Monteverdi ChoirMit Werken von Felix MendelssohnProduktion: HR/ARTE, UnitelAusstrahlung: online auf ARTE Concert (arte.tv/salzburg)Freitag, 27. August, 20.15 Uhr (Uhrzeit tbc)ToscaMusikalische Leitung: Marco Armiliato; Regie: Michael Sturminger; Orchester: Wiener Philharmoniker; Mit: Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Ludovic Tézier, Michael Mofidian, Matteo Peirone, Mikeldi Atxalandabaso, Rupert Grössinger, Alexander Köpeczi u.a.Produktion: ZDF/ARTE, ORF, UnitelAusstrahlung: live (zeitversetzt) online auf ARTE Concert (arte.tv/salzburg); Im TV am 16. September, um 20.15 UhrSamstag, 28. August, 19.30 UhrSolistenkonzert: Evgeny KissinMit Werken von Alban Berg, Tichon N. Chrennikow, George Gershwin, Frédéric ChopinProduktion: ZDF/ARTE, NHK, UnitelAusstrahlung: online auf ARTE Concert (arte.tv/salzburg)Sonntag, 29. August, 19.30 UhrWiener Philharmoniker unter der Leitung von Herbert BlomstedtMit Werken von Arthur Honegger und Johannes BrahmsProduktion: ZDF/ARTE, UnitelAusstrahlung: online auf ARTE Concert (arte.tv/salzburg)Pressekontakt:Michel Kreß | michel.kress@arte.tv | +33 3 90 14 21 63Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51Presseportal: presse.arte.tv | Twitter: @ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/4975484