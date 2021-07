Excellon Resources Inc. (TSX: EXN; NYSE: EXN; FRA: E4X2) meldet weiter eine "starke und beständige Produktion" auf seiner Platosa Mine in Durango, Mexiko. Die jetzt veröffentlichten Produktionsergebnisse für das Q2-2021 sind nur bedingt mit den Werten des Vorjahreszeitraums vergleichbar, weil die Mine seinerzeit pandemiebedingt nur eingeschränkt in Betrieb war. Die Silberäquivalent ("AgEq") Produktion lag bei 487.009 ...

