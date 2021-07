Ich gehe gerne am hochbrocken Winterpalais des Prinzen Eugen von Savoyen in der Wiener Innenstadt vorbei. Dort ist aktuell das Bundesministerium für Finanzen (BMF) untergebracht. Im ehemaligen Wohnsitz des erfolgreichen Feldherrn zu arbeiten, hat sicher einen gewissen Charme. Das BMF unter Gernot (Blümel) sucht bis Freitag 423 neue Mitarbeiter, wie ich in einer Aussendung lese. Der Countdown läuft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...