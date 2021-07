Von der scharfen Abwärtskorrektur am Dienstag haben sich die Ölpreise zu Teilen wieder erholt und sind aufgrund der weiterhin hohen Ölnachfrage auf einem knappen Angebotsmarkt bullish unterfüttert. Gewinne an den europäischen und amerikanischen Aktienmärkten sorgten für zusätzlichen Schub an den Ölbörsen. Entsprechend teurer werden auch die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz erwartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...