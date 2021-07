Im Rahmen der The smarter E Industry Days vom 21. bis 23. Juli wurden auf virtueller Bühne die Innovationspreise The smarter E Award, Intersolar Award und ees Award verliehen. Eine Übersicht über die Gewinner. Auch in diesem Jahr wurden Unternehmen für zukunftsweisende Lösungen mit den Innovationspreisen The smarter E Award 2021, Intersolar Award 2021 und ees Award 2021 ausgezeichnet.Gewinner des The smarter E Award 2021 "Outstanding Projects"Baywa re Solar Projects (Deutschland): Agri-PV-Anlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...