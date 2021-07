Die Flash-Daten der CME Group für die Rohöl-Futures-Märkte zeigen, dass das Open Interest um rund 2,2K Kontrakte gestiegen ist, nachdem es am Mittwoch fünf Mal in Folge gesunken war. Das Volumen hingegen schrumpfte in der zweiten Sitzung in Folge, diesmal um mehr als 136K Kontrakte. WTI nimmt Kurs auf 75,00 $ Der starke Preisanstieg von WTI am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...