DJ Peeroton-Sportnahrung steigt mit dem Hypotonic Sports Drink in den Ready-to-Drink-Getränkemarkt ein - David steigt gegen Goliath in den Ring und fordert die Großenkonzerne heraus

Wien (pts022/22.07.2021/13:45) - Weltpremiere: Hypotonischer Sports Drink von Peeroton erstmals in Österreich - "Faster Hydration" ohne Kalorien und vegan ist angesagt!

Ab sofort ist der hypotonische Sportdrink Peeroton Hypotonic im österreichischen Handel erhältlich. Mit dieser Innovation steigt Österreichs Nr.1-Sportnahrungshersteller Peeroton in den Getränkemarkt ein. Hypotonische Getränke werden rascher ins Blut aufgenommen als herkömmliche Durstlöscher oder isotonische Getränke. Die Flüssigkeitsaufnahme über den Dünndarm funktioniert schneller und ersetzt die beim Schwitzen verloren gegangenen Mineralstoffe. Sie sind speziell für Training und Wettkampf von Sportlerinnen und Sportlern entwickelt worden. Peeroton Hypotonic Sports Drink ist bereits bei Billa und Billa plus sowie im Sportfachhandel und in Apotheken gelistet und wird es vorerst in zwei Geschmackssorten geben. Ab August wird die Metro als erster C&C-Großhändler einsteigen. Die 0,75 Liter-Flasche wird zwischen 1,99 und 2,49 Euro angeboten.

Die ersten Reaktionen der Mitbewerber zeigen schon, das man den Marktstart der lokalen Marke etwas verzögern will. Peeroton-Geschäftsführer Reinhard Möseneder: "Ich bin jedoch davon überzeugt, dass sich nachhaltige kompetente Konzepte auf hoher Qualität langfristig durchsetzen und etablieren werden." Der Vorteil von Peeroton gegenüber herkömmlichen neuen Produkten ist die langjährige Erfahrung und die seit 27 Jahren inzwischen schon sehr große und loyale Peeroton-Community, die sehr viel Wert auf Qualität und Kompetenz legt.

Sei schneller als dein Durst - Peeroton hydriert dich schneller als Wasser

"Wer sportliche Leistungen im Training oder im Wettkampf erreichen will, muss zeitgerecht und ausreichend trinken", lautet das kleine Einmaleins der wissenschaftlichen Sportnahrung. Wer ausschließlich Wasser trinkt, kann dabei, die beim Schwitzen verlorengegangen Mineralstoffe und Salze nicht ersetzen. Hypotonische Getränke enthalten die notwendigen Nährstoffe und werden schneller als andere Sportgetränke, etwa isotonische Drinks, im Dünndarm aufgenommen, ohne den Organismus mit zu vielen Kohlenhydraten oder Zucker zu belasten. Das wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Studien bestätigt. Speziell bei Vieltrinkern ist das Getränk auch Zähne schonend, da kein Zucker zugesetzt wird. Trinken mit System unter: https://peeroton.com/coaching/news/mehr-leistung-durch-richtiges-trinken

Hypoton ist laut Wissenschaft das idealere Sportgetränk für eine Stunde Sport

Entsprechend profitieren die Muskeln früher von der Regulierung des Flüssigkeitshaushaltes und den wertvollen Elektrolyten, die in diesem Getränk enthalten sind. Aus diesem Grund sind diese Getränke ideal für sportliche Aktivitäten bis zu einer Stunde. Sie können jedoch auch, aufgrund der geringen Kalorien (15kcal/Flasche), für die Flüssigkeitsversorgung im Alltag eingesetzt werden. Kein Wunder, dass aktuell im Sportfachhandel zwei Drittel der Getränkepulver im hypotonen Segment verkauft werden.

Peeroton ist nunmehr der erste Hersteller, der in Österreich nicht nur hypotones Getränkepulver, sondern auch den fertigen Drink in der Flasche anbietet. Viele trinken isotonische Getränke bei einer Stunde Sport und wundern sich, dass sich ihr Gewicht eher ins Negative entwickelt, denn viele nehmen in dieser Stunde mehr Kalorien zu sich, als sie tatsächlich verbrauchen. Näheres unter: https://peeroton.com/dein-ziel/faster-hydration-abwehrkraefte/217/ peeroton-zuckerfreier-durstloescher-hypotonic-sports-drink-inspiring-lemon-6x750ml-sixpack

Sports Drink auf Basis von Grüntee ist zuckerfrei, kalorienarm und vegan

Bei der Entwicklung des neuen Sportgetränks wurde die langjährige Erfahrung erfolgreicher Spitzensportler sowie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse mitberücksichtigt. Die ersten Reaktionen der Vereine und Spitzensportler lassen auf ein sehr positives Feedback schließen. Der erste Schluck kommt vielen etwas zu süß vor, jedoch sobald man Schluck für Schluck die Flasche entleert, merkt man schon wie einzigartig der Durstlöscher funktioniert und wie er sich genüsslich trinken lässt.

Sportgetränk auf Grünteebasis

Der hypotone Sportdrink basiert auf der Basis von Grüntee und ist zuckerfrei. Er enthält einen Vitamin-B Komplex, Magnesium, Pantothensäure. Er ist kalorienarm und vegan. Den Peeroton Hypotonic Sports Drink gibt es vorerst in den Sorten "Wild Peach" und Inspring Lemon", er wird in Österreich hergestellt und in recyclierten PET-Flaschen abgefüllt. Die Produktion des hypotonen Drinks ist klimaneutral. Mehr unter: https://peeroton.com/produkte/ faster-hydration-immunsystem/hypotonic-sportdrink

Riesiges Potential für Sportdrinks in Österreich

"Mit dieser Innovation steigt Peeroton in den österreichischen Getränkemarkt ein. Wir möchten damit ein neues Segment im Handel schaffen, das sich an alle Menschen wendet, die Sport betreiben und ihren Durst hochwertig löschen möchten", erklärt dazu Peeroton-Geschäftsführer Reinhard Möseneder. "Sports Drinks sind im Vergleich zu anderen Märkten in Österreich derzeit noch stark unterrepräsentiert. Aufgrund der massiven Präsenz von Energy Drinks und der fehlenden Innovationen und Unterstützungen, konnte sich der Sports-Drink-Markt nicht entwickeln. Wenn man den deutschen Sportgetränke-Markt (Euromonitor: 317 Mio Euro in 2020) betrachtet und die 1:10-Relation für Österreich hernimmt, wäre dies in Österreich ein Potential von 30 Millionen Euro, aktuell deckt der Lebensmittelhandel ein Umsatz-Volumen von fast sechs Millionen Euro ab. Das heißt, bei einem kompetenten Angebot und aktiver Unterstützung wäre eine Verfünffachung des Sportgetränke-Marktes das Potential."

Peeroton-Sportnahrung ist langjähriger Partner im Spitzensport

Das österreichische Unternehmen Peeroton ist seit dem Jahr 1994 erfolgreich im Spitzensport etabliert und führend im Sport-Getränkepulver-Markt in Österreich. Der Sportnahrungshersteller ist offizieller Ausstatter des Olympic Teams Austria und seit 2002 offizieller Partner des Austria Ski Teams sowie mehrerer Mannschaften der Österreichischen Fußball-Bundesliga. Das Systemangebot reicht von der täglichen Stärkung des Immunsystems mit MVD-Mineral-Vitamin-Drinks in Pulverform über den Aufbau von Muskeln, Gewichtsmanagement, die kurzfristige Energiezufuhr zum optimalen Zeitpunkt bis hin zur schnellen Regeneration nach anstrengenden Trainings- und Wettkampfeinheiten. - sowie seit neuestem auch Ernährungspartner und Kooperationspartner von Christoph Strasser, 6-facher RAAM Sieger, dem Weltrekordler, der als erster Mensch 1000 Kilometer unter 24 Stunden gefahren ist.

