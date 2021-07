München (ots) -- M-net feiert 25-jähriges Jubiläum mit Geschäftskunden- Neukunden erhalten für ein Jahr 25 Prozent Rabatt auf zahlreiche Business-Produkte für Internet und Telefonie- Bestandskunden von Premium IP können von kostenfreien Bandbreiten-Upgrades profitierenMünchen (ots) - Der Juli steht bei M-net im Zeichen des 25-jährigen Firmenjubiläums. Diesen besonderen Anlass feiert Bayerns führender Glasfaseranbieter mit attraktiven Sonderkonditionen für Geschäftskunden: Neukunden erhalten jetzt bei einem Abschluss bis zum 30. September 2021 in den ersten 12 Monaten 25 Prozent Rabatt auf die Internet- und Telefonie-Produkte Premium IP, SIP-Trunk, Glasfaser-SDSL und Direct-Access. Zahlreiche Bestandskunden von Premium IP können sich im selben Zeitraum auf kostenlose Bandbreiten-Upgrades sowie auf Aktionsvorteile bis 240 Euro in den ersten 12 Monaten freuen."Als regionaler Telekommunikationspartner stehen wir für Kundennähe vor Ort und fühlen uns den Unternehmen, Gewerbebetrieben und Selbstständigen in unserer Heimat mit jeder Faser verbunden", erklärt Lars Richter, Bereichsleiter für Geschäftskunden bei M-net. "Aus diesem Grund möchten wir unser 25-jähriges Jubiläum auch mit unseren Geschäftskunden feiern. Unsere aktuellen Jubiläumsangebote bieten Unternehmen jeder Größe eine attraktive Möglichkeit, auf zukunftssichere Business-Produkte für Internet und Telefonie zu setzen und gleichzeitig bares Geld zu sparen. So helfen unsere flexiblen und ganzheitlichen Unternehmenslösungen unseren Kunden nicht nur dabei, auch in Zukunft mit ihren Geschäftspartnern, Standorten und Mitarbeitern im Home-Office optimal verbunden zu bleiben. Die leistungsstarken M-net Anschlüsse mit hohen Bandbreiten bis zu 100 Gigabit pro Sekunde und hervorragender Ausfallsicherheit sichern ihnen auch einen enormen Standortvorteil."25 Jahre M-net - 25 Prozent NeukundenrabattFür Neukunden hält M-net im Rahmen des Jubiläums ein ganz besonderes Angebot bereit: Unternehmen jeder Größe können sich ab sofort bei Abschluss eines neuen Vertrages mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit für die Produkte Premium IP, SIP-Trunk, Glasfaser-SDSL und Direct-Access exklusiv 25 Prozent Rabatt auf den Basispreis der ersten 12 Monate sichern. Für Premium IP, das besonders gefragte Business-Komplettpaket für Internet und Telefonie, ergibt sich daraus beispielsweise je nach Tarif eine Preisersparnis von bis zu 340 Euro. Premium-IP-Neukunden haben zusätzlich zu den 25 Prozent die Möglichkeit, durch einen Online-Vertragsabschluss weitere 120 Euro im ersten Jahr zu sparen.Attraktive Angebote für Einstieg in hohe BandbreitenMit den Jubiläumsrabatten auf die leistungsstarken Internetprodukte Glasfaser-SDSL und Direct-Access bietet M-net Unternehmen ein sehr attraktives Angebot für den Einstieg in höhere Bandbreiten. So liegt die Ersparnis bei der Direct-Access Flat 1000, dem Gigabit-Tarif für eine exklusive Standleitung, beispielsweise bei über 1.000 Euro im ersten Jahr. Bei Glasfaser-SDSL, dem Business-Internetanschluss für große Datenmengen, sind für den Gigabit-Tarif über 600 Euro Ersparnis im ersten Jahr möglich. Wer darüber hinaus auf der Suche nach einer skalierbaren und flexiblen Lösung für IP-Telefonie ist, für den ist M-net SIP-Trunk die erste Wahl. Hier gewährt M-net einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent auf den monatlichen Basispreis in den ersten 12 Monaten.Kostenloses Bandbreiten-Upgrade für BestandskundenAuch die Bestandskunden haben bei M-net Grund zu feiern: Premium IP-Verträge mit Einzelrufnummer oder Rufnummernblock, die bereits außerhalb der Mindestvertragslaufzeit liegen, können kostenfrei oder zum Sonderpreis auf eine höhere Bandbreite umgestellt werden. Bei einem Wechsel von M-net Premium IP 100 auf 300 beispielsweise beträgt der Aktionsvorteil bei 20 Euro pro Monat insgesamt 240 Euro im ersten Jahr.Alle weiteren Informationen zu den Jubiläums-Sonderaktionen sowie die Möglichkeit zur Online-Buchung der Premium IP-Tarife gibt es auf m-net.de/geschaeftskunden.Über M-netM-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kunden schnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breites Fernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse: Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieter aus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort und schafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen ist Vorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beim Connect Festnetztest sechsmal in Folge als bester lokaler Anbieter in Bayern ausgezeichnet.Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger. M-net zählt mehr als 500.000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt ca. 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 272 Millionen Euro.

Weitere Informationen unter www.m-net.de/ueber-m-net