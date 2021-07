DJ Merkel: Für Deutschland sind beim Atomausstieg Würfel gefallen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Rückkehr zur Atomkraft für Klimaneutralität ausgeschlossen, aber "mehr Tempo" vor allem beim Ausbau erneuerbarer Energien gefordert. Insgesamt sei in ihrer Amtszeit beim Klimaschutz "nicht ausreichend viel" geschehen, sagte Merkel bei einer Pressekonferenz. Das Tempo müsse "angezogen" werden.

Die Entscheidung zum Atomausstieg halte sie "für richtig, jedenfalls als deutsche Bundeskanzlerin für die Bundesrepublik Deutschland". Manche Länder entschieden sich anders und erreichten Klimaneutralität einfacher. "Ich halte trotzdem in der langen Sicht die Kernenergie für keine nachhaltige Energieerzeugungsform."

Für Deutschland seien die Würfel gefallen: "Wir haben uns für den Ausstieg aus der Kernenergie entschieden, und ich sehe nicht voraus, dass irgendeine zukünftige Bundesregierung das noch einmal verändern wird angesichts unserer Gesamthaltung." Jedoch müsse man sehr konsequent erneuerbare Energien ausbauen und brauche für einen Übergangszeitraum noch Erdgas. "Das ist die Folge davon." Man könne nicht, wie manche forderten, aus Kernenergie, Kohle und dann auch noch möglichst schnell aus Erdgas aussteigen. "Das wird nicht möglich sein."

40 Prozent erneuerbare Energien reichten noch nicht aus, monierte Merkel. Darum müsse man die Menschen dazu ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. "Die wissenschaftliche Evidenz mahnt zu noch mehr Eile", betonte sie mit Blick auf den Kampf gegen den Klimawandel.

"Wir als Politikerinnen und Politiker müssen dafür Mehrheiten finden." Das sei manchmal nicht einfach. So sei zwar Fridays for Future eine treibende Kraft für die Politik, "aber nicht die einzige Meinung, die in Deutschland existiert".

Insgesamt sei in ihrer Amtszeit beim Klimaschutz "nicht ausreichend viel" geschehen, betonte Merkel aber. Deshalb müsse "das Tempo angezogen werden".

