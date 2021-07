Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Die Erwartungen an die EZB-Sitzung am heutigen Donnerstag waren hoch, so Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch nach der Pressekonferenz mit Präsidentin Christine Lagarde sei die Ernüchterung groß. Die Notenbanker würden wie erwartet die Schleußen offen halten, die Risiken für den Wachstumsausblick des Euroraums würden sie weiterhin als weitgehend ausgewogen betrachten. Der DAX gebe einen Teil der Gewinne wieder ab. ...

