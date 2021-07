Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Silberkurs ist nach einigen Aufs- und Abs zuletzt unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Woran das liegt und was den Silberkurs in der kommenden Zeit noch erwartet, weiß Anouch Wilhelms von der Société Générale. Silber wird gerne als der kleine Bruder von Gold bezeichnet. Obwohl die Inflationszahlen in Deutschland und den USA gestiegen sind, haben die "Krisenwährungen" entgegen der Annahmen davon nicht richtig profitiert. Wilhelms erläutert, welche Rolle die Geldpolitik der EZB spielt und welche Impulse zu erwarten sind. Außerdem präsentiert er zwei Produkte auf den Silberpreis.