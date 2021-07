Die LG DUAL VANE Kassette ist die weltweit erste HVAC-Lösung, die von Underwriters Laboratories die "GREENGUARD" Gold-Zertifizierung für niedrige Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) erhalten hat. Außerdem wurde sie von Intertek für die Reduzierung schädlicher Partikel in der Raumluft ausgezeichnet. Ihre herausragenden Luftreinigungsfähigkeiten sind dank der LG "Plasmaster Ionizer+" Technologie möglich, die über 3 Millionen Ionencluster aussendet, um Allergene und Bakterien anzuziehen und zu entfernen. Die LG DUAL VANE Kassette ist daher eine ideale Option für den Einsatz in allen Bereichen, in denen Luftqualität höchste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...