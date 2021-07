DJ PTA-News: Rapid Dose Therapeutics Corp.: Rapid Dose Therapeutics gibt die Ernennung eines Beirats bekannt: Ron Brooks, Nick DiRenzo und Anne Lachance - werden die globale Expansion des Unternehmens unterstützen

Burlington (pta026/22.07.2021/16:51) - Ontario - 22. Juli 2021- Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT" oder das "Unternehmen") (CSE: DOSE), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten revolutioniert, gibt die Gründung eines Beirats und die Ernennung der ersten drei Mitglieder bekannt. "Wir haben eine transformative Zeit für das Unternehmen erreicht, in der sich unsere innovative Verabreichungsmethode immer mehr als Revolution in der Verabreichung von traditionellen Medikamenten, Impfstoffen, Cannabis und Nutraceuticals in einem oral auflösbaren Film durchsetzt", sagte Mark Upsdell, Vorsitzender von Rapid Dose Therapeutics. "Da wir die globale Expansion und Skalierung durch strategische Allianzen und eigene Kommerzialisierungsmöglichkeiten anstreben, war sich unser Management einig, dass der Zeitpunkt ideal ist, unseren Beirat mit branchenführenden Experten zu formalisieren, die unser Wachstum unterstützen. Wir begrüßen unsere neuen Berater Ron Brooks, Nick DiRenzo und Anne Lachance in unserem Team."

Ron Brooks, CPA, CA, ICD.D ist ein Finanzspezialist und Unternehmensleiter mit langjähriger Erfahrung. Er war als Finanzvorstand verschiedener privater und börsennotierter Unternehmen in Kanada und Europa tätig. Ron Brooks ist spezialisiert auf das Risikomanagement und die Unterstützung von Unternehmen, die sich in einer starken Wachstumsphase befinden, wie es bei RDT der Fall ist. Um die mit dem hohen Wachstum verbundenen Risiken zu bewältigen, wird Ron Brooks die notwendigen Prozesse, Verfahren und Kontrollen einführen. Ron Brooks war im Vorstand von TSX- und NASDAQ-gelisteten Unternehmen und zu verschiedenen Zeiten Vorsitzender der Prüfungs-, Vergütungs- und Governance-Ausschüsse. Derzeit engagiert er sich stark in einer führenden gemeinnützigen Einrichtung, die Genesungsdienste für Menschen mit Drogenmissbrauchsproblemen anbietet. Zu Rons Hintergrund gehören auch die Tätigkeit als CEO eines Bildungsfonds mit einem Anlagevolumen von 1 Milliarde Dollar. Außerdem kann er auf eine 15-jährige Karriere bei großen internationalen Banken als leitender Angestellter im Bereich Corporate Finance verweisen.

Nick DiRenzo, FCA, FCPA, ICD.D ist eine strategische Führungspersönlichkeit mit Erfahrungen in der Entwicklung von Visionen und Strategien, um transformative Veränderungen voranzutreiben, um überragende Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig Risiken zu managen. Er verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung als leitender Angestellter in den Bereichen Versicherung, Vermögensverwaltung, Gesundheitswesen, Hypothekenbanken und Geschäftsbanken sowie Immobilien in Kanada und den Vereinigten Staaten. Kürzlich ist er bei Sun Life Financial in den Ruhestand getreten, wo er als Präsident des Investmenthändlers von Sun Life tätig war. Nick DiRenzo begann seine Karriere bei KPMG, war CFO bei Colonia Life, Präsident der Immobiliengesellschaft Colonia Life Holdings, SVP Sales und Marketing für das nordamerikanische Geschäft von Foresters Financial, CEO des Umkehrhypothekengeschäfts von Seniors Money und SVP Retail Banking für Alterna Savings/Bank. Nick DiRenzo ist derzeit als unabhängiges Vorstandsmitglied und Unternehmensberater für Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen tätig.

Anne Lachance, ICD.D ist eine der führenden kanadischen Experten für Unternehmens- und Finanzkommunikation und berät Unternehmen im In- und Ausland in kritischen Geschäfts- und Reputationsfragen. Anne Lachance verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Führungskräften und Vorständen in Bezug auf Geschäfts- und Markteinführungsstrategien, Reputations- und Change-Management, Corporate Governance und Investorenkommunikation. Von 2011 bis 2020 war sie Mitbegründerin und Präsidentin von Kaiser Lachance Communications. Das Unternehmen wurde in den Jahren 2018 und 2019 in die Liste der Canadian Business, Growth 500 Companies aufgenommen. Zuvor war sie Senior Vice President und Senior Partner bei Fleishman-Hillard, wo sie die kanadische Praxis für Finanz- und Investorenkommunikation gründete und leitete und gleichzeitig als Co-Chair für die globale Praxis der Firma fungierte. Anne Lachance arbeitet mit privaten Unternehmen, börsennotierten Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp. Rapid Dose Therapeutics (RDT) ist ein kanadisches Life-Science-Unternehmen, das sich auf innovative Lösungen zur Verabreichung von Medikamenten und Wirkstoffen konzentriert. Das Vorzeigeprodukt "QuickStrip" ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einem Wirkstoff (Nutraceuticals, Cannabis oder Pharmazeutika) infundiert ist und unter Umgehung des First-Pass-Stoffwechsels schnell in den Blutkreislauf gelangt, was einen schnellen Eintritt des aktiven Wirkstoffs zur Folge hat.

