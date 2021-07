Der DAX befindet sich mitten im Seitwärtstrend. Der DAX befindet sich mitten im Seitwärtstrend. Er wird so lange alle abschütteln, bis der Weg frei ist, also keiner mehr an einen Ausbruch glaubt. Wichtig ist weiterhin auch beim DOW auf die 33000 zu achten, bevor man in Panik verfällt. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in ...

