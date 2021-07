HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburg ist für ein Vorziehen der bislang für Ende August geplanten Ministerpräsidentenkonferenz. "Hamburg unterstützt den Vorschlag, da sich die Corona-Infektionsdynamik wieder stark beschleunigt", sagte ein Senatssprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf einen entsprechenden Vorstoß von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Erstmals seit Anfang Juni ist die Corona-Inzidenz in der Hansestadt wieder über die 20er-Marke geklettert. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuinfizierten je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Donnerstag mit 21,0 an.

Merkel hatte am Donnerstag wegen steigender Infektionszahlen in Aussicht gestellt, die nächste Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Pandemie vorzuziehen. Sie werde sich Bitten von Seiten der Länder nicht verschließen. Die Regierungschefin sprach von einer dynamischen Lage in der Corona-Krise. Merkel sagte, das Thema Corona könne auch bei einem Treffen von Ministerpräsidenten zur Katastrophenhilfe besprochen werden, das deutlich früher als Ende August stattfinden soll./akl/DP/he