Frankfurter Rundschau (ots) - Wenn Politikerinnen wie Angela Merkel Versäumnisse eingestehen wie etwa beim Klimaschutz, dann wirkt das sympathisch und menschlich. Doch bei einer Kanzlerin möchte man wissen, an welcher Stelle sie während ihrer 16-jährigen Regierungszeit nun anders entscheiden würde, statt zu hören, wie kompliziert Klimaschutz ist und dass sie "Enttäuschungen erlebt" hat. Es ist auch zu wenig, wenn sie feststellt, es sei nicht ausreichend viel passiert und man könne in diesem Tempo nicht weiter machen, sondern müsse schneller werden. Sie hätte lieber sagen sollen, wie der Klimaschutz mit welchen Mitteln und welchen Schritten beschleunigt werden kann. Wenn sie ihre Worte ernst meint, dann hätte sie CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ermuntern sollen, beim Klimaschutz nicht so wachsweich zu formulieren, wie in den vergangenen Tagen. Doch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident will offensichtlich lieber am Weiter so festhalten. Damit wird er das Tempo beim Klimaschutz aber sicher nicht erhöhen.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/4975929

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de