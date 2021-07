DGAP-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG strebt vollständige Übernahme der FinPro AG an



22.07.2021 / 18:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Vorstand der Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) hat beschlossen, konkrete Schritte mit dem Ziel des Erwerbes sämtlicher Anteile an der FinPro AG, Hamburg/Köln, die nicht bereits der Advanced Blockchain AG gehören, gegen Ausgabe neuer Aktien der Advanced Blockchain AG im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage einzuleiten. Derzeit hält die Advanced Blockchain AG 49,5 % der Anteile an der FinPro AG. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats soll die Akquisition ausschließlich durch Ausgabe von Aktien der Advanced Blockchain AG erfolgen, die im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals ausgegeben werden sollen. Die jungen Aktien der Advanced Blockchain AG werden zum aktuellen Börsenkurs bewertet, bezüglich der eingebrachten Anteile an der FinPro AG wird eine noch zu erstellende Bewertung eines Sachverständigen maßgeblich sein. Der Erwerb soll nur durchgeführt werden, wenn die Advanced Blockchain AG anschließend mindestens 90 % der Anteile an der FinPro AG halten wird. Die FinPro AG (www.finpro.de) entwickelt Softwarelösungen für die blockchainbasierte Darstellung und Verwaltung von digitalen Assets, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten mit Schwerpunkt auf Crowdfundinganwendungen.



Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren Projekten und Investitionen sind unter www.advancedblockchain.com abrufbar. 22.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de