Pasadena, Kalifornien (ots/PRNewswire) - iHerb Holdings, Inc. hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen der Securities and Exchange Commission ("SEC") einen vertraulichen Entwurf einer Registrierungserklärung auf Formular S-1 in Bezug auf den geplanten Börsengang seiner Stammaktien vorgelegt hat. Die Anzahl der angebotenen Aktien und die Preisspanne für das geplante Börsendebüt wurden bisher noch nicht festgelegt. Der Börsengang wird voraussichtlich nach Abschluss des Überprüfungsprozesses durch die SEC beginnen, vorbehaltlich der Marktlage und anderer Bedingungen.Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von Wertpapieren dar. Sämtliche Angebote, Aufforderungen oder Angebote zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("Securities Act"). Diese Ankündigung erfolgt gemäß Regel 135 des Securities Act.Informationen zu iHerbWir sind die weltweit größte E-Commerce-Plattform für die Kategorie Vitamine, Mineralien, Nahrungsergänzungsmittel (VMS) mit einer wachsenden Präsenz in anderen Bereichen der Gesundheit und des Wohlbefindens der Verbraucher. Millionen Kunden in mehr als 185 Ländern vertrauen uns und wir bieten eine handverlesene Auswahl an Marken- und innovativen Produkten von Drittanbietern und proprietären Produkten zum bestmöglichen Preis, die bequem direkt an unsere Kunden geliefert werden.