KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Solarpflicht:

"Nun also muss der Zwang helfen. Mit Freiwilligkeit scheint es nicht zu gelingen, die großen Potenziale für die Sonnenenergie auch tatsächlich zu heben. Potenziale, die von Achern bis Bruchsal auch bei uns in einer der sonnenreichsten Regionen Deutschlands noch viel zu oft brachliegen - mehr noch als in manch anderen Regionen im Südwesten, wie ein Blick auf die Verteilung der Solarstromproduktion im Land zeigt. Ein badisches Dorf namens Muggensturm ragt da positiv heraus, ansonsten ist viel Luft nach oben bei uns beim Sonnenstrom. Dabei kann nach den jüngsten Hochwasserkatastrophen kein vorausschauend denkender Mensch mehr seine Unterstützung für das Ziel im neuen Klimagesetz des Landes verweigern: bis 2040 klimaneutral zu werden. (.) Die Solarpflicht soll in diese Richtung ankurbeln - aber auch weitere Bestandsgebäude als nur die sanierungspflichtigen werden dazukommen müssen, um das Ziel zu erreichen."/yyzz/DP/he