Die Shop Apotheke Europe NV (ISIN: NL0012044747), Betreiber einer e-pharmacy-Plattform - nach eigener Aussage viel mehr als eine reine Online-Apotheke -, brach letztes Jahr in neue Umsatzdimensionen vor. Und die Story scheint erst am Anfang. In Venlo wurden die Kapazitäten bereits zukunftsfähig gemacht. Und genau dieser neue Standort, der eigentlich für Wachstum stehen sollte, ist jetzt Mit-Grund für eine unerwaret verhaltene Umsatzsteigerung im Q2. Gerade nachdem das Unternehmen die Prognose auf einen Wachstumskurs von 20 % für 2021 festgelegt hatte, überraschten die Anfang Juli gemeldeten vorläufigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...