Die Bodenbildung bei Nordex läuft weiter auf Hochtouren. Im frühen Handel notierten die Papiere des Turbinenbauers am Freitag erneut im Plus, die Aktie kann sich weiter von den Tiefs lösen. Derweil hat der Konzern eine neue strategische Zusammenarbeit mit dem Rotorblatthersteller TPI Composites bekannt gegeben.In Türkei und Indien arbeiten die beiden Konzerne bereits zusammen. Nun wurde die Kooperation auch auf den Betrieb in Mexiko ausgeweitet. Für drei Jahre überträgt Nordex die dortige Produktion ...

